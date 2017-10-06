В Иркутской области продолжают снижаться цены на продукты. Об этом 6 октября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергея Петрова. Так, в сентябре, по данным Иркутскстата, цены на продовольственные товары за месяц снизились в среднем на 0,2%, а с начала года – на 0,7%, при этом в сентябре 2016 года наблюдался рост цен на продукты на 0,1% и с начала 2016 года – 2,1%.

На территории региона, рассказал Сергей Петров, проводится работа по привлечению предприятий розничной торговли к участию в социальных проектах таких как «Социальная цена», «Социально ориентированная политика», «Покупай местное», «Социальный хлеб», «Социальный товар», обеспечивающих социально незащищенным слоям населения доступ к продуктам первой необходимости по более низким ценам. В соцпроектах участвует более 1200 социально-ориентированных организаций торговли. Ассортимент товаров в рамках этих проектов включает: хлеб социальных сортов, соль, сахар, молоко, кефир, сметана, творог нежирный, масло сливочное, маргарин, макаронные изделия, крупы, масло растительное, мука, чай, яйцо куриное, овощи, рыбопродукты, мясопродукты, полуфабрикаты. Все эти товары продаются по цене ниже рыночной в среднем на 5-10% за счет установления скидок или минимальных торговых надбавок, проведения разовых и постоянно действующих акций.

Администрации муниципальных образований Иркутской области проводятся ярмарки. Мероприятия организуются для продажи сельхозтоваропроизводителями Иркутской области продукции собственного производства. Это позволяет снизить ее стоимость. С начала 2017 года в области проведено более 1400 ярмарок.

Фото из архива "Байкал Инфо".