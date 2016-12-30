В Иркутской области полицейские пресекли крупный канал поставки героина

В Братске полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли крупный канал поставки наркотиков. Как сообщает 30 декабря 2016 года пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, обезврежена участница группы наркодилеров, причастных к распространению и сбыту наркотических веществ на территории Братского и Нижне-Илимского районов. При обыске в квартире 49-летней цыганки сыщики обнаружили почти полтора килограмма героина. Порошок белого цвета находился в полиэтиленовых пакетах. Часть из него злоумышленница уже расфасовала на более мелкие партии и приготовила для последующей реализации.

Далее полицейские установили двоих её сообщников. Их задержали в городе Железногорске-Илимском, где наркосбытчики также занимались реализацией наркотического средства. Сейчас всем троим фигурантам уголовного дела, возбуждённого по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статье 228 Уголовного кодекса России «Незаконное хранение и сбыт наркотических средств» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.