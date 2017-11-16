В Иркутской области пересмотрят критерии распределения денег на благоустройство

Необходимо пересмотреть критерии распределения денег среди муниципалитетов Иркутской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. Об этом на заседании регионального совета при губернаторе 15 ноября 2017 года заявил мэр Саянска Олег Боровский. По его словам, сейчас есть некая несправедливость.

В нынешнем году существовал такой критерий, как количество многоквартирных домов в муниципалитете – чем меньше МКД, тем меньше выделялось денег. В молодом Саянске всего 135 МКД, но они все большие, поэтому население города превышает 40 тыс. человек. А в соседней Зиме, к примеру, много двухэтажных деревянных домов, в которых живёт меньшее количество человек. В итоге Саянску досталось на реализацию проекта всего около 11 млн рублей, меньше всех, подчеркнул Олег Боровский. Мэр Нижнеилимского района Максим Романов внёс предложение распределить муниципалитеты по группам в зависимости от численности населения.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов заявил, что замечание мэра – справедливое, поэтому в ближайшее время будет собрано совещание, на котором пересмотрят критерии распределения средств по проекту. «Возможно, этот параметр (количество МКД – Ред.) мы соотнесём с количеством жителей в муниципалитете. Для сельских территорий вообще надо вводить другие условия», – сказал Руслан Болотов.

В 2018 году количество муниципалитетов, где будет реализован проект по благоустройству дворов и общественных пространств, увеличится с 15 до 160. Федеральный бюджет предоставит 623,8 млн рублей, областной – 250 млн. Распределение денег среди городов и районов произойдёт до 1 марта 2018 года.

Сейчас из 292 дворов работы закончены в 204 дворах (70%), в том числе полностью завершены в Иркутске, Байкальске, Железногорске-Илимском, Саянске, Свирске, Тулуне и Черемхово. Из 37 общественных территорий работы завершены на 24 (65%): в Ангарске, Байкальске, Железногорске-Илимском, Черемхово. Из семи парков закончено выполнение проектов в Киренске, Ангарске, Черемхово. До 25 декабря все работы по выполнению программ благоустройства 2017 года должны быть завершены. «В дальнейшем нам надо организовать работу таким образом, чтобы реальность благоустройства населенных пунктов ощутили все жители Иркутской области», – высказал пожелание участникам совещания губернатор Сергей Левченко.

Фото из архива "Байкал Инфо".