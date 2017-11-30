В Иркутской области осудили убийц мужчины и женщины, ехавших на машине в Киренск

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении двух жителей Приангарья 1988 и 1989 года рождения за нападения на водителей автомобилей на автодороге «Вилюй» на участке Усть-Кут – пос. Янталь. Как сообщает 30 ноября 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 4 декабря 2015 года нетрезвые мужчины похитили на одной из дач в Усть-Кутском районе огнестрельное оружие и боеприпасы. Затем они совершили ряд нападений на водителей автомобилей на участке между Усть-Кутом и пос. Янталь, в результате чего убили мужчину и женщину, следовавших в Киренск на личном автомобиле, а также повредили выстрелами из оружия еще два автомобиля, водителям которых удалось покинуть место происшествия.

В кратчайшие сроки подозреваемых задержали полицейские. Собранные следователями СУ СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения им приговора. Приговором Иркутского областного суда одному из мужчин назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, второму - 23 года лишения свободы. Оба подсудимых будут отбывать наказание в колонии строго режима.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), трех эпизодах ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия опасного для жизни и здоровья группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему), п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба), ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст.33 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц и пособничество в покушении на убийство двух лиц). Материалы уголовного дела составили 17 томов.

Фото с сайта Иркутского областного суда.