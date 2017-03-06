В Иркутской области осудили трёх человек, которые похитили и утопили мужчину

Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Бурченя и Дмитрия Ганчина по факту похищения человека и убийства, Владимира Федорова – за похищение человека. Как сообщает 6 марта 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в феврале 2014 года они захотели заставить знакомого продавать наркотические вещества в Нижнеудинске, но получили отказ. Осужденные похитили его, связали и в багажнике автомобиля привезли на реку Уда. Пропилив во льду бензопилой полынью, они несколько раз окунули мужчину головой в воду, требуя согласия на распространение наркотиков, а затем утопили его.

Суд приговорил Е.Бурченю к 15 годам 6 месяцам лишения свободы, Д.Ганчина к 12 годам 10 месяцам лишения свободы, В.Федорова к 6 годам 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строго режима.

Фото с сайта Иркутского областного суда.