В Иркутской области определены победители конкурса грантов среди садоводов

Источник: Байкал Инфо 01/12/2017 - 15:48

В министерстве сельского хозяйства Иркутской подвели итоги конкурса на право получения грантов на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Как сообщает 1 декабря  2017 года пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства области Александра Кириленко, для участия в конкурсе было подано 34 заявки. Наибольшую активность проявили садоводы Братского, Иркутского районов и Ангарского городского округа. Победителями признаны 12 участников.

Сумма гранта по конкурсу составляет до 500 тыс. рублей. Всего из областного бюджета в 2017 году на эти цели выделено пять млн рублей.

«С этого года направления расходования средств гранта значительно расширены с учетом поступавших в адрес министерства пожеланий граждан. Средства можно будет направлять также на обеспечение водоотведения, газоснабжения,  пожарной безопасности, охраны, санитарной безопасности», – отметил Александр Кириленко.

Напомним, программа по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области действует с 2015 года. За два года гранты на развитие получил 21 участник. С 2018 года сумма, выделяемая на финансирование грантов садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из областного бюджета, увеличится до 10 млн рублей. 

Фото с сайта правительства Иркутской области.

ТЕГИ #Общество, #Иркутская область, Кириленко Александр, Министерство сельского хозяйства Иркутской области, Правительство Иркутской области, Сельское хозяйство
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