В Иркутской области обнаружили стеклоомыващие жидкости с превышением уровня метанола

Источник: Байкал Инфо
26/12/2016 - 11:16

В Иркутске и Усть-Илимске обнаружили стеклоомыващие жидкости с превышением содержания метанола в составе. Как 25 декабря 2016 года сообщило управление Роспотребнадзора по Иркутской области, во время проведения внеплановых проверок был выявлен факт продажи спиртосодержащей продукции, не соответствующей Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Так, в пробе стеклоомывающей жидкости «TOSEI», расфасованной в пластиковые бутылки объемом 5 литров, было выявлено превышение гигиенических нормативов по показателю «метанол» в 486 раз; в зимней стеклоомывающей жидкости «Сибирь» выявлено превышение нормативов по показателю «метанол» в 406 раз; в незамерзающей стеклоомывающей жидкости «РolarSTAR» выявлено превышение по показателю «метанол» от  494 до 528 раз; в жидкости «Каскад 30» выявлено превышение по показателю «метанол» в 600 раз.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области, эта стеклоомывающая жидкость поступила в продажу со складов, расположенных в Иркутске. В настоящее время управление в отношении юридических лиц, в чьем ведении находятся данные складские помещения, проводятся контрольно-надзорные мероприятия. 

Информация по факту выявленной в обороте стеклоомывающей жидкости не соответствующей санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям  направлена в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, в ГУ МВД России по Иркутской области, в Управление Роспотребнадзора  по Владимирской области, в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, в Управление Роспотребнадзора по г. Москве, территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Проведение контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение в обороте спиртосодержащей жидкости продолжается.

Метки: Общество, Безопасность, Иркутская область, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Иркутск, Усть-Илимск
Также в рубриках: 
Около 5 тыс. раз укусили клещи жителей Иркутской области весной 2015 года
Ввоз молочной продукции шести украинских компаний запрещен в Иркутскую область
Клещи в Иркутской области уложили на больничные койки десять человек
Навести порядок на уличных ярмарках меда в Иркутске требуют санитарные врачи
Меньше укусов клещей зафиксировано в Иркутской области, чем годом ранее
Исключить из фида:  0