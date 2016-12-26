В Иркутской области обнаружили стеклоомыващие жидкости с превышением уровня метанола

В Иркутске и Усть-Илимске обнаружили стеклоомыващие жидкости с превышением содержания метанола в составе. Как 25 декабря 2016 года сообщило управление Роспотребнадзора по Иркутской области, во время проведения внеплановых проверок был выявлен факт продажи спиртосодержащей продукции, не соответствующей Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Так, в пробе стеклоомывающей жидкости «TOSEI», расфасованной в пластиковые бутылки объемом 5 литров, было выявлено превышение гигиенических нормативов по показателю «метанол» в 486 раз; в зимней стеклоомывающей жидкости «Сибирь» выявлено превышение нормативов по показателю «метанол» в 406 раз; в незамерзающей стеклоомывающей жидкости «РolarSTAR» выявлено превышение по показателю «метанол» от 494 до 528 раз; в жидкости «Каскад 30» выявлено превышение по показателю «метанол» в 600 раз.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области, эта стеклоомывающая жидкость поступила в продажу со складов, расположенных в Иркутске. В настоящее время управление в отношении юридических лиц, в чьем ведении находятся данные складские помещения, проводятся контрольно-надзорные мероприятия.

Информация по факту выявленной в обороте стеклоомывающей жидкости не соответствующей санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям направлена в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, в ГУ МВД России по Иркутской области, в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, в Управление Роспотребнадзора по г. Москве, территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Проведение контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение в обороте спиртосодержащей жидкости продолжается.