В Иркутской области нетрезвый мужчина угрожал взорвать отдел полиции
К 360 часам обязательных работ приговорил Осинский районный суд 35-летнего ранее судимого жителя Боханского района Георгия И. за ложное сообщение об акте терроризма. Как сообщает 7 сентября 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, 22 мая нетрезвый мужчина, находясь в деревне Заглик в Боханском районе, позвонил в дежурную часть полиции в селе Оса и сообщил, что является террористом и готовится взорвать отдел полиции. Правоохранители в кратчайшие сроки установили личность звонившего, после чего он был задержан.
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