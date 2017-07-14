В Иркутской области некоторые города и районы плохо борются с коноплей

В Иркутской области некоторые города и районы плохо выполняют обязанности по поиску мест, где растёт конопля, и по содействию её уничтожению. Как сообщила 14 июля 2017 года секретарь антинаркотической комиссии в Иркутской области Марина Горохова, к примеру, Балаганский район в 2016 году на заседании комиссии отчитался, что конопля в территории уничтожена в полном объёме на площади в 300 га. Однако в 2017 году правоохранители изъяли в Ангарске 62 кг дикорастущей конопли, которую поставили туда из Балаганского района. Недостаточно внимания уничтожению конопли уделяют и в ряде других территорий.

Как рассказала Марина Горохова, конопля в Иркутской области растет в 29 из 42 муниципалитетов. По её словам, органы местного самоуправления должны заниматься поиском конопли и выяснять, кому принадлежит земельный участок, где она растёт. Если земля в частной собственности, то местные органы вместе с правоохранителями должны выдать предписание на уничтожение и удостовериться, что оно выполнено. Если собственник не ликвидирует коноплю, его оштрафуют в соответствии с Российским законодательством. Если участок земли принадлежит муниципалитету, то он обязан уничтожить коноплю сам.

Правительство Иркутской области помогает городам в рамках областной программы, в которую заложены деньги на приобретение гербицидов сплошного действия для уничтожения конопли. Выдают яд тем районам и городам, где наркоситуация оценивается как тяжелая, предкризисная и кризисная. Она определяется по десяти критериям, среди которых – масштаб незаконного оборота наркотиков, общая заболеваемость населения наркоманией, смертность населения от отравления наркотиками.

Антинаркотическая комиссия региона по итогам 2016 года зарегистрировала предкризисную оценку по наркоситуации в Братске, в Черемхово и Киренском районе. В 18 территориях она оценивается как тяжелая ­– это Ангарский городской округ, Балаганский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский районы, Иркутск, Иркутский район, Качугский, Куйтунский, Слюдянский, Тайшетский районы, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Усть-Илимский, Усть-Удинский, Черемховский и Шелеховский районы. Кризисной ситуации в области не зарегистрировано.