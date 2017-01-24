В Иркутской области не будут выдавать автомобильные номера Крыма

В Иркутской области имеется достаточно регистрационных автомобильных номеров с указанием региона «38», так что здесь не планируется выдавать номера Крыма, как во многих других территориях России. Об этом «Байкал Инфо» 24 января 2017 года рассказали в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.

Напомним, номера с автомобильным кодом «82» начали выдавать в прошлом году и начале нынешнего не только в Крыму, но и в Самаре, Курске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Белгородской области, Оренбурге и других городах и регионах. Официально связано это с тем, что в них закончились собственные номера. Другая версия – для Крыма сделали в три раза больше номеров, чем там вообще имеется автомобилей.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2016 года обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составила 285 штук на 1000 жителей. Иркутская область находится на 38 месте в России с показателем 283, стоит отметить, что в 2012 году показатель было 229 машин. Наиболее обеспеченными регионами являются Камчатский (472) и Приморский (437) края, потому что через Дальний Восток идёт ввоз подержанных иномарок из Японии. На третье место по обеспеченности легковыми автомобилями вышла Московская область (347). Самая низкая обеспеченность автомобилями в России – в Чукотском АО: 88 автомобилей на тысячу жителей.