В Иркутской области нашли три иномарки, угнанные более 10 лет назад

В Иркутской области сотрудники Интерпола, полицейские, госавтоинспекторы и их коллеги из Японии обнаружили три иномарки, находившиеся в федеральном розыске. Как сообщает 17 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, найденные машины были похищены с 2005 по 2007 годы. Установлено, что кроссовер Toyota Harrier был похищен в Новосибирске, компактвэн Toyota Nadia – во Владивостоке, а владельцем седана Toyota Camry оказался житель Иркутска.

Сейчас транспортные средства помещены на арестплощадку и в ближайшее время будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших транспортные средства.

Полиция призывает автовладельцев позаботиться о вопросах имущественной безопасности, установить современные автомобильные охранные комплексы и противоугонные системы.

Фото из архива "Байкал Инфо".