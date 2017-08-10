В Иркутской области начала работать система борьбы с незаконными рубками леса

В Иркутской области запустили в эксплуатацию информационную систему для борьбы с незаконными рубками леса «Лесрегистр». Как 9 августа 2017 года сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии России, по состоянию на начало августа, на учет в системе поставлено около 1,5 тыс. пунктов приема, переработки и отгрузки древесины у 1070 предприятий, подано 1335 отчетов о работе данных пунктов за июнь.

В настоящее время правительством Иркутской области ведет работу по приобретению идентификационных карт и обеспечению их выдачи лесопользователям с августа в соответствии с лесной декларацией или договором купли-продажи лесных насаждений. В частности, в Иркутске заключен контракт с ПАО «Микрон» на поставку 480 тыс.штук специальных идентификационных карт в виде бумажных бесконтактных билетов с RFID – меткой и согласованной формой полиграфического оформления из отечественных комплектующих стоимостью до 10 рублей за штуку.

«В целях борьбы с незаконной заготовкой древесины должно быть предусмотрено распространение обязательных требований по поштучной маркировке древесины ценных пород не только при экспорте, но и при обороте на территории РФ. Иркутская область, одна из наиболее проблемных в области лесопользования, стала первым субъектом РФ, где внедряется «Лесрегистр»», – отметил глава Минприроды России Сергей Донской.

Напомним, Иркутская область входит в число самых богатых лесом субъектов России (леса занимают 83% территории) и наиболее проблемных с точки зрения незаконной заготовки древесины (на ее долю приходится более 50% от всего нелегального оборота древесины России), поэтому проблемы сохранения и рационального использования лесов в регионе находятся на особом контроле государства.

В рамках Года экологии в России планируется также создать институт общественного контроля – сформировать штат общественных лесных инспекторов в субъектах РФ и привлекать граждан и общественные организации к мероприятиям по выявлению и профилактике нарушений лесного законодательства.

Фото ГУ МВД России по Иркутской области.