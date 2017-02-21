В Иркутской области на 16% увеличилось поголовье мясного скота

На 16% за год увеличилось поголовье мясного скота в Иркутской области и составило 19 тыс. 200 голов, в том числе коров на 17% – 7 тыс. 800 голов. Об этом 21 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова.

Глава ведомства подчеркнул, что добиться высоких показателей удалось благодаря реализации подпрограммы «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области», которая прошла конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ. На эти цели было направлено 164 млн рублей, в том числе из областного бюджета 145,1 млн рублей, из федерального 18,9 млн рублей. Кроме того, в регионе зафиксирован рост поголовья помесных животных, полученных от мясных быков и молочного скота на 15% (14 тыс. 525 голов), в том числе коров 16% (5 тыс. 900 голов).

«В рамках реализации подпрограммы предоставляются субсидии на содержание коров мясного направления, приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования и молодняка крупного рогатого скота для последующего откорма», – отметил Илья Сумароков.

Напомним, в регионе насчитывается более 20 направлений поддержки животноводства.

Фото с сайта правительства Иркутской области.