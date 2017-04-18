В Иркутской области мужчина застрелил племянника

В Эхирит-Булагатском районе арестован подозреваемый в убийстве 24-летнего племянника. Как сообщает 18 апреля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, накануне в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что во дворе дома по ул. Южная в селе Головинка мужчина выстрелил в грудную клетку своему родственнику, молодой человек скончался по дороге в больницу. По версии следствия, преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Подозреваемый в убийстве был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками полиции. Изъято орудие преступления – зарегистрированное охотничье ружье. Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фот из архива пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.