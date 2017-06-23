В Иркутской области можно получить медпомощь по полису в частных клиниках

В реализации территориальной программы ОМС Иркутской области в 2017 году участвуют 39 негосударственных медицинских организаций. В 30 из них оказывается первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, в 17 - медицинская помощь в условиях дневного стационара. Специализированную помощь в стационарных условиях оказывают восемь медицинских организаций, в том числе две из них оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом 23 июня 2017 года сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области со ссылкой на директора ГУ ТФОМС граждан Иркутской области Евгений Градобоев.

По словам Евгения Градобоева, в территориальной программе ОМС может участвовать любая медицинская организация вне зависимости от организационно-правовой формы собственности. Главное условие для этого - соответствие требованиям федерального законодательства.

По данным мониторинга участия медицинских организаций частной формы собственности в реализации территориальной программы в 2017 году Иркутская область по объемам финансирования негосударственных медицинских организаций занимает первое место в СФО. По объемам финансирования Приангарье опередило Красноярский край, Новосибирскую и Томскую области в несколько раз.

«Участие частных и негосударственных медицинских организаций в территориальной программе ОМС имеет важное значение, так как повышает доступность медицинской помощи для жителей Иркутской области», - подчеркнул Евгений Градобоев. Он также добавил, что качество оказываемой медицинской помощи в рамках программы ОМС подлежит обязательному контролю, в том числе, со стороны страховых медицинских организаций, вне зависимости от организационно-правовой формы собственности учреждений, в которых оказана медицинская помощь. По итогам 2016 года в частных медицинских организациях выявлено более 4,5 тыс. нарушений, к ним применили соответствующие финансовые санкции.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая отметила, что негосударственные медицинские организации хорошо компенсируют те виды медицинской помощи, которые недостаточно развиты в государственных учреждениях. Например, раньше в Иркутской области была проблема по обеспечению диализной помощи. В регионе была очередь нуждающихся, и возникали вопросы по своевременности оказания этого вида помощи. Система оказания диализной помощи требовала вложения больших средств. В рамках частно-государственного партнерства на территории Иркутской области развернулась сеть диализных центров. Они работают на полную мощность – в две - три смены.

«Иркутская область является одной из немногих территорий России, где проблема амбулаторного диализа решена полностью, более того, сформирован резерв, который позволит взять на лечение больных, которые появятся на территории области в ближайшие четыре-пять лет», - отметила Елена Голенецкая.

Елена Голенецкая напомнила, что для участия в программе ОМС негосударственной медорганизации необходимо иметь лицензию и подать заявление в определенный срок. После этого учреждение включается в систему ОМС. «По опыту работы могу сказать, что мы еще никому не отказывали. Мы будем работать и дальше с государственными и негосударственными медицинскими организациями, - сообщила замминистра. - Если возникают какие-то вопросы, это обсуждается на рабочих совещаниях, встречах с руководителями, мы стараемся решить все вопросы положительно».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова рассказала, что негосударственным медицинским организациям предлагается оказывать те виды медицинской помощи, которые не могут быть выполнены в полном объеме медицинскими организациями государственной формы собственности при наличии потребности для населения. В частности, речь идет о развитии амбулаторно-поликлинической помощи.

Фото с сайта министерства здравоохранения Иркутской области.