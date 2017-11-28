В Иркутской области массово проверяют лесовозы

Источник: Байкал Инфо 28/11/2017 - 15:25

До 25 декабря 2017 года в Иркутской области продлится межведомственная операция «Лесовоз», во время которой правоохранительные органы проводят массовые проверки сопроводительных документов при перевозке древесины, сообщает 28 ноября пресс-служба регионального правительства.

«В каждом лесничестве заранее составлены и утверждены планы проведения проверок, проработаны маршруты, организованы передвижные посты. Все действия согласованы с правоохранительными органами. Ранее операция хорошо себя зарекомендовала, так что министерством было принято решение проводить «Лесовоз» два раза в год», – сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

В ходе прошлой операции с 10 по 23 апреля 2017 года было проверено 2 786 машин, выявлено семь фактов перевозки древесины без сопроводительных документов и 188 фактов незаконной рубки лесных насаждений.

 

Метки: Общество, Бизнес, Иркутская область, Шеверда Сергей, Криминал, Лес, Транспорт
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