В Иркутской области массово проверяют лесовозы

До 25 декабря 2017 года в Иркутской области продлится межведомственная операция «Лесовоз», во время которой правоохранительные органы проводят массовые проверки сопроводительных документов при перевозке древесины, сообщает 28 ноября пресс-служба регионального правительства.

«В каждом лесничестве заранее составлены и утверждены планы проведения проверок, проработаны маршруты, организованы передвижные посты. Все действия согласованы с правоохранительными органами. Ранее операция хорошо себя зарекомендовала, так что министерством было принято решение проводить «Лесовоз» два раза в год», – сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

В ходе прошлой операции с 10 по 23 апреля 2017 года было проверено 2 786 машин, выявлено семь фактов перевозки древесины без сопроводительных документов и 188 фактов незаконной рубки лесных насаждений.