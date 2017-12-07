В Иркутской области лишь 3,26% работников получают выше 100 тыс. рублей в месяц

Байкал Инфо , 07/12/2017 - 16:02 , Зарплата , #Иркутская область, #Россия

В Иркутской области медианная зарплата больше прожиточного минимума в 2,7 раза. По этому показателю наш регион находится на 20 месте в России. Об этом 7 декабря 2017 года сообщает  РИА «Рейтинг», который на основе данных Росстата провёл исследование по уровню и распределению зарплат в регионах. В Иркутской области всего 3,26% работников получают зарплату выше 100 тыс. рублей в месяц, а 7,9% людей официально зарабатывают менее 10 тыс. рублей. В целом по России показатели соответственно 4,1% и 11,3%. 

Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округе (лидер рейтинга) почти 24% работающих зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 21% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третий строчке по доле высоких зарплат расположилось Москва – 17%. Ещё в шести регионах данная доля превышает 10%: Hенецкий АО, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Камчатский край и Якутия, а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1%. 

Почти все регионы, лидирующие, по доле высокооплачиваемых работников – это удаленные регионы (северные или дальневосточные), а также столица. Таким образом, несмотря на все экономические и социальные преобразования последних десятилетий, как и в советский период, северные регионы по-прежнему конкурентоспособны на рынке труда, даже несмотря на потерю ряда советских льгот и преференций. Основной бизнес здесь – добыча всевозможных природных богатств. Он позволяет не только получать высокую прибыль собственниками, но и платить относительно высокую зарплату наёмным рабочим, говорится в исследовании. 

Регионы с наиболее низкими зарплатами – Кабардино-Балкария, Алыгея, Дагестан, Чечня, Псковская область, Калмыкия, Мордовия. В 12 регионах России менее 0,7% работников могут похвастаться заработком выше 100 тыс. рублей в месяц. В девяти регионах более 25% работающих получают менее 10 тыс. рублей в месяц. В девяти регионах (восемь национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тыс. рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан – 35%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики (30,5%). 

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