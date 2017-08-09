В Иркутской области летом-2017 года качают много мёда

Большой урожай мёда ожидается в августе 2017 года в Иркутской области, потому что лето выдалось жаркое, но не засушливое. Как 9 августа «Байкал Инфо» рассказал генеральный директор ЗАО «Приморское» Аполлон Иванов, на пасеках его хозяйства в Усть-Ордынском Бурятском округе сбор мёда начался ещё в июле. «Мы уже несколько лет не повышаем цены на мёд, – поделился сельхозпроизводитель. – В Иркутске банка меда весом в 700 грамм, собранная в нынешнем году, стоит от 260 до 290 рублей».

Частные производители мёда предлагают цены несколько выше: так, за 1 кг донникового меда иркутянам придётся заплатить в среднем 400 рублей, за 1 литр – 600 рублей, за три литра – 1800 рублей. Один килограмм цветочного меда будет стоить также примерно 400 рублей, а мёд, содержащий в небольшом количестве прополис и пергу, – 500 рублей за килограмм. «В этом году урожай достаточно большой, поэтому цены на мед невысоки», – рассказал агентству один из частных продавцов мёда.

Кроме того, каждый год на площади возле выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» и дворца спорта «Труд» проходят ярмарки, на которых продают мёд из других регионов. Как правило, там представлен мед из средней полосы России, например, липовый, расторопша, гречиха-шалфей и дикий мёд.