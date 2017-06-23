В Иркутской области клещи покусали меньше людей, чем неделю назад

В Иркутской области с 16 по 23 июня 2017 года за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1159 человек, в том числе 220 детей. Напомним, неделей ранее клещи покусали почти на 500 человек больше. Как сообщает 23 июня пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, с начала сезона клещевой активности на территории области зарегистрировано 11119 обращений по поводу присасывания клещей (за аналогичный период 2016 года - 9075). С начала сезона лабораторно подтвержден диагноз клещевой вирусный энцефалит у 17 человек, клещевой боррелиоз у 24 человек, клещевой киретсиоз – у 20.

Вирусологическая лаборатория центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области и лаборатории других учреждений с начала сезона исследовали 7490 клещей, снятых с пострадавших. Среди исследованных клещей – 1,3% заражены вирусом клещевого энцефалита, боррелиями – 12,7%. Всего за сезон исследовано

При присасывании клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, на базе которой имеется травмпункт. К примеру, в вирусологическую лабораторию центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области (Иркутск, ул. Трилиссера, 51, тел. 23-41-97), в центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (Иркутск, ул. К. Маркса,3, тел. 333-445).

В Иркутской области продолжаются акарицидные обработки. На 15 июня они проведены на территории 2266,3 га – места массового пребывания населения, территории образовательных учреждений и детских оздоровительных учреждений.