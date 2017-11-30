В Иркутской области капремонт на 80-100% выполнен в 69% запланированных домов

Из запланированных к капитальному ремонту в 2017 году 320 домах Иркутской области работы выполнены в 98 домах - на 100%, ещё в 124 домах готовность капремонта составляет 80-95%. Ещё 21 дом ранее выбыл из программы, в частности, 10 домов из них признали аварийными, жильцы пяти отказались от предложенных видов капремонта, два дома перешли на специальный счёт. Об этом сообщила первый заместитель министра по жилищной политике, энергетике, транспорту и связи региона Наталья Сдобнова на сессии Законодательного собрания 29 ноября.

Как уточнил генеральный директор Фонда капремонта МКД Иркутской области Денис Быков, по остальным домам в краткосрочной программе нынешнего года проводят только такой вид работ как проектирование. Краткосрочный план-2017 оценен в 1 млрд 211 млн рублей.

Наталья Сдобнова признала, что объёмы капремонта невелики и назвала несколько причин, мешающих их наращиванию. К примеру, в домах, где запланирован ремонт газоснабжения, люди не пускают подрядчиков в квартиры. Одни боятся, что пострадает косметический ремонт, кое-кто вообще отказывается от газа, переходит на электрические плиты. «А если хотя бы один отказывается, то в целом капремонт системы газоснабжения не производится, так как частичный ремонт не допускается из соображений безопасности», - сказала первый заместитель министра.

Другая причина – не хватает подрядчиков на производство проектных работ. Часто аукционы на такие виды работ признаются несостоявшимися, некоторые объявляются по пять раз. В реестре квалифицированных подрядчиков сейчас 17 проектных организаций, из них три включены в него только в ноябре, небольшие компании завалены работой, а крупные не берутся за подряды, так как им невыгодные небольшие объёмы и хлопотно.

По словам Натальи Сдобновой, есть и субъективные обстоятельства, мешающие наращиванию объёмов. К примеру, вместо выбывшего 21 дома в программу должны были войти другие дома, но этого не произошло, кроме одного дома в Саянске, капремонт которого провели вне очереди из-за случившегося там пожара. Кроме того, в 2017 году должна быть начата массовая замена лифтов, но объявленные аукционы фонд отозвал, потому что внесли поправки в федеральное законодательство, а новые аукционы после этого не объявили.

Депутаты ЗС подвергли критике работу профильного министерства и фонда. Спикер ЗС Сергей Брилка сказал: «Нам надо ремонтировать основательно, долговечно, справляться с региональной программой. Мы отстаем на треть в этом году, а что будет в будущем?» По словам Дениса Быкова, в 2018 году запланировано отремонтировать 697 домов на сумму 4,4 млрд рублей.

Как заявила председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко, в целом, если рассматривать планы с 2014 года, Иркутская область отстаёт примерно на 2 тыс. домов в программе капремонта. «Мы убеждает людей платить за капремонт, а они не получают услугу в полном объёме, хотя были рекомендации правительства РФ, чтобы все деньги на счетах региональных операторов были израсходованы к концу года. Совместно с Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области мы рассмотрим вопрос дополнительных форм участия муниципалитетов в программе капремонта», - сказала она, уточнив, что готовится ряд поправок в региональный закон о капремонте.