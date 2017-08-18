В Иркутской области к зиме готовы 71% домов и 70% теплоисточников

Источник: Байкал Инфо
18/08/2017 - 10:36

В Иркутской области к отопительному сезону подготовлено 71% жилищного фонда, 70% теплоисточников, больше 75% тепловых, водопроводных и канализационных сетей, готовность электросетей составляет 72%. Об этом 18 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам очередного заседания штаба по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону.

Мероприятие прошло в формате видео-конференции. В ней из Балаганска принял участие министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов. Он находится в рабочей поездке по Черемховскому, Нукутскому и Балаганскому районам, где проверяет готовность этих муниципальных образований к зиме.

Общая потребность в топливе на осенне-зимний период 2017-2018 годов составляет 1,7 млн тонн угля (нормативный запас – 294,5 тысяч тонн) и 61 тыс. тонн жидкого топлива (нормативный запас – около 14 тыс. тонн). Сейчас фактический запас угля составляет более 179 тыс. тонн или 61% от нормативного запаса. Фактический запас жидкого топлива – более 9 тысяч тонн или 67% от нормативного.

На обратную связь на заседании штаба были вызваны представители администраций городов Зима и Усолье-Сибирское, Братского и Казачинско-Ленского районов. В этих муниципальных образованиях при подготовке объектов ЖКХ к зиме наблюдается отставание по некоторым показателям. Руководителям территорий было рекомендовано ускорить темпы ремонтных работ.

Фото с сайта правительства Иркутской области. 

Метки: Общество, Иркутская область, Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, Правительство Иркутской области, Сулейменов Артур, ЖКХ
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