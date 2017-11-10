В Иркутской области к концу года создадут более 7 тыс. мест в школах

В 2017 году в Иркутской области планируется создать 7089 мест в общеобразовательных организациях: за счёт строительства новых школ – 2,5 тыс. мест, за счёт капремонта существующих зданий – 650 мест, за счёт реконструкции – 75 мест и за счёт оптимизации при использовании имеющихся помещений школ – 3864 мест. Об этом на сессии Законодательного собрания 10 ноября 2017 года сообщила министр образования Валентина Перегудова. С привлечением 593,9 млн рублей федеральных средств возводят школу на 1275 мест в посёлке Молодёжный Иркутского района, достроить её планируют в декабре. Кроме того, из областного бюджета финансируют строительство 15 школ.

Предварительно планируется, что в 2018 году федерация направит Иркутской области 477 млн рублей. Они пойдут на строительство школы №19 в Иркутске на 1125 мест. Валентина Перегудова также рассказала, что 1 сентября 2018 года планируется начать занятия в нескольких новых школах – в Молодёжном и посёлке Горячий Ключ в Иркутском районе, в мкр-не Китой Ангарска, на ул. Лермонтова в Иркутске (школа №19).

Правительство в адрес Министерства образования и науки РФ направило заявку на участие в федеральной программе на 2019-2020 годы, рассмотрение которой ожидается до конца года.