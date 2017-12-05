В Иркутской области к 2020 году трудоустроят 50% инвалидов, которые могут и хотят работать

В Иркутской области к 2020 году до 50% должно увеличиться количество трудоустроенных инвалидов, которые могут и хотят работать. Как рассказала на заседании комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания министр труда и занятости области Наталья Воронцова, таковы рекомендации Минтруда России, сообщает пресс-служба ЗС.

Сейчас в регионе живут 79,7 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из которых 18,7 тыс. человек работают на предприятиях и в организациях. В органы занятости населения ежегодно обращается около 4 тыс. инвалидов, имеющих трудовые рекомендации. Минтруд РФ для Иркутской области на 2017 год установлен целевой прогнозный показатель по численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в размере 29%, что составляет 24136 человек. Из общей численности работодателей 2273 работодателя (80,5%) обязаны трудоустраивать инвалидов на квотируемые рабочие места, и подлежит квотированию 6476 рабочих мест. Фактически на 1 ноября 2017 года создано для трудоустройства инвалидов 6175 рабочих мест или 95%. Трудоустроены на данные рабочие места 4840 инвалидов.

Говоря о сложностях реализации законодательства в этой сфере, министр отметила, что зачастую к рабочим местам, которые предназначены для инвалидов, намеренно устанавливаются завышенные требования к опыту работу, образованию, профессиональным навыкам, чтобы место оставалось незанятым. Например, человеку с ограниченными возможностями предлагается поехать работать вахтой в Якутию или устроиться охранником шестого разряда, что подразумевает владение оружием и наличие лицензии, получить которую инвалиду по состоянию здоровья невозможно.

Председатель комитета ЗС Ирина Синцова подчеркнула, что необходимо уходить от сложившегося стереотипа, что инвалиды могут занимать только низкоквалифицированные, низкооплачиваемые рабочие места. А это, в свою очередь, связано с необходимостью совершенствования системы обучения инвалидов. «Их потенциал значительно выше, чем нам представляется, нужно обеспечить условия для его реализации», – отметила депутат. Члены комитета решили проанализировать правоприменительную практику и вернуться к рассмотрению темы с участием всех заинтересованных сторон во втором квартале 2018 года.