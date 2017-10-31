В Иркутской области ищут мужчину, который ухал на работу в Бодайбо и пропал

В Иркутске разыскивают без вести пропавшего 32-летнего мужчину. Как 30 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, установлено, что Виктор Романов в феврале нынешнего года уехал на работу в Бодайбо. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 175 – 180 сантиметров, среднего телосложения. Лицо овальное, глаза голубые, волосы темные.

Граждан, видевших или что-либо знающих о местонахождении Романова Виктора, полиция просит обращаться по телефону 8 3952 209325, 290085, 212626, 216464 или 02.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.