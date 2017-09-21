В Иркутской области ищут без вести пропавшего жителя Черемхово

В Иркутской области разыскивают без вести пропавшего жителя Черемхово. Как 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, предварительным следствием установлено, что в апреле 2017 года Степан Федосеев ушел из дома, расположенного в городе Черемхово, в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не известно. В ходе изучения личности пропавшего следователи установили, что он ходил пешком по маршрутам: город Иркутск – город Черемхово – посёлок Залари – город Зима – город Тулун и обратно.

Приметы: на вид 30-40 лет, волосы русые, коротко стриженные, имеет залысины, глаза светло-карие, лицо прямое, худощавое, на лице имеются ямочки, губы тонкие. Плотного телосложения, ростом около 180 см. Особые приметы: наколка на левом предплечье с рисунком в виде косички, на обеих руках имеются шрамы от порезов. Походка ровная, слегка горбился, с наклоном вперед. Много курил сигарет. На коленке шрам. Был одет: в кофту трикотажную темного цвета, трико темного цвета, на ногах - легкая обувь.

В связи с тем, что местонахождение Федосеева С.Г. до настоящего времени не установлено, а также тем, что Федосеев С.Г. мог стать жертвой преступления, просим лиц, что-либо знающих о его местонахождении, сообщить за денежное вознаграждение по телефонам в отделе полиции: 8(395-52) 22-496 или 8-950-066-53-49.

Фото с сайта СУ СКР по Иркутской области.