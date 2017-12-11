В Иркутской области ищут 16-летнего парня, пропавшего в июле 2016 года

В Иркутской области разыскивают 16-летнего Данила Федорова, который 26 июля 2016 года ушел из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Доброта» Краснокаменского района Забайкальского края и до настоящего времени не вернулся. Об этом 9 декабря 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы: на вид 13-15 лет, рост 160-165 см, телосложение худощавое, лицо смуглое, волосы прямые, темно-русые. Особые приметы: на левой руке большого пальца имеется татуировка. Был одет: спортивный костюм темно-синего цвета, с белыми лампасами по бокам, футболка синего цвета, кроссовки белого цвета.

Последний раз без вести пропавшего видели 11 августа 2016 года в поселке Кокуй Сретенского района Забайкальского края. Может находиться среди лиц категории бомж, проживать на чабанских стоянках. Передвигается автостопом.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении без вести пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 8 (914) 504-66-66, 8 (964) 463-38-47, 8 (914) 459-49-89 и 8 (914) 499-67-66.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.