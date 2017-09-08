В Иркутской области иномарка врезалась в автомобиль, уже попавший в ДТП

Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения автомобилей BMW X6 и Toyota Allion, которое произошло около 23.00 6 сентября 2017 года на 1853 км трассы «Сибирь» вблизи Ангарска. Как сообщает 7 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что 36-летний водитель внедорожника протаранил вторую иномарку, которая находилась на проезжей части после другого ДТП. Из-за аварии с BMW получил травмы 35-летний владелец Toyota, который стоял рядом со своей машиной. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Полицейские выяснили, что ранее в этом же месте во время движения у фуры оторвало заднее колесо, в результате чего были повреждены две следовавшие по встречному пути машины - Volkswagen Jetta и Toyota Allion.

У водителя BMW X6 были выявлены признаки алкогольного опьянения, его поместили в спецприёмник. Известно, что в 2015 году по решению суда его лишили права управления транспортными средствами.