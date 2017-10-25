В Иркутской области и Бурятии осмотрели 102 железнодорожных переезда для их безопасности

Источник: Байкал Инфо
25/10/2017 - 17:11

Сто два железнодорожных переезда в Иркутской области и Бурятии осмотрела рабочая группа, созданная на ВСЖД для снижения количества дорожно-транспортных происшествий и повышения уровня безопасности движения. Об этом 25 октября 2017 года сообщает пресс-служба компании. Продолжаются переговоры с администрацией Тайшетского района о закрытии переезда на станции Разгон. Принято решение о закрытии переезда на станции Сосновые Родники в 2017 году после сдачи в эксплуатацию прилегающей автодороги. Решается вопрос о закрытии железнодорожного переезда на станции Замзор Нижнеудинского района.

Но ситуация с аварийностью на железнодорожных переездах не улучшается. Об этом свидетельствует статистика ДТП. С начала года по вине водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения, в России произошло 206 столкновений железнодорожного подвижного состава с транспортными средствами, это на 33% выше уровня прошлого года. Пострадали 173 человека, из них 56 погибли.

Руководство ВСЖД в очередной раз обращает внимание на то, что ежегодно в России, на железнодорожных переездах в результате дорожно-транспортных происшествий погибает и получает увечья большое количество участников движения и пешеходов. Почти все аварии на переездах происходят из-за невыполнения правил дорожного движения.

ВСЖД крайне обеспокоено ситуацией, сложившейся с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах, и призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Метки: Общество, Безопасность, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Транспорт
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