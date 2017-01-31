В Иркутской области готовятся к пожароопасному сезону

Подготовку к пожароопасному периоду обсудили 31 января 2017 года на заседании комиссии Иркутской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности под руководством председателя правительства региона Александра Битарова. Как сообщает пресс-служба правительства области, в этом году, в отличие от прошлого, министерство лесного комплекса региона в ранние сроки подготовило аукционы на использование вертолётов при тушении и обнаружении пожаров. Это позволит более оперативно перераспределять силы и средства по территории региона в зависимости от пожарной ситуации. Аукционы на использование других видов авиации также уже сформированы.

Всего на мероприятия по охране, защите и тушению лесов из федерального и областного бюджетов выделено 343,3 млн рублей. В прошлом году на этот период было заложено 250,7 млн рублей. За счёт повышения объемов финансирования планируется увеличить количество лётных часов авиапатрулирования с 1246 до 1446.

Начальник управления лесного хозяйства министерства Валентин Широков рассказал, что перед началом пожароопасного сезона во всех 37 лесничествах области подготовлены планы тушения лесных пожаров, совместно с инспекторами службы Гостехнадзора Иркутской области проверяют технику. С органами федеральной и областной власти, участвующими в профилактике и тушении лесных пожаров, а также с соседними регионами Российской Федерации готовят проекты соглашений о взаимодействии. Кроме этого, при вводе в работу программы «Безопасный город» с 6 до 27 штук увеличится количество камер видеонаблюдения за пожарной обстановкой «Лесной дозор».

«Сейчас на стадии тестирования в министерстве находится программа автоматизированного создания сводного плана тушения лесных пожаров, а также программа учета маневрирования силами лесопожарных формирований, – сообщил Валентин Широков. - Также мы надеемся, что мобильное приложение «Берегите лес», разработанное ФБУ «Авиалесоохрана», получит популярность у жителей области и граждане смогут своевременно и самостоятельно с помощью нажатия одной кнопки сообщать о лесных пожарах».

Иркутскавиалесоохрана планирует до начала пожароопасного сезона увеличить парашютную службу до 50 человек и десантную до 210 человек за счёт набора сезонных десантников-пожарных.

Готовясь к пожароопасному сезону, лесничества Иркутской области провели 41 контрольно-проверочное мероприятие, по результатам которых выявлено 21 нарушение правил пожарной безопасности в лесах, составлен 21 протокол по ст. 8.32 КоАП РФ, наложен 21 административный штраф на общую сумму 201,5 тыс. рублей, к административной ответственности привлечено 19 человек.

«Чтобы улучшить взаимодействие в наступающем пожароопасном сезоне между региональным министерством лесного комплекса, прокуратурой, МЧС, нацпарками, Министерством обороны и другими ведомствами, мы в ближайшее время организуем отдельное совещание, где обсудим планы, вопросы и проблемы, которые возникали или могут возникнуть при тушении лесных пожаров», – сказал Александр Битаров.

Министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда сообщил, что накануне в Москве губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с руководством компании «ЧелАвиа», где обсуждались вопросы организации в Иркутской области учебного центра подготовки пилотов малой авиации и открытия отверточной сборки одно- и двухмоторных самолетов итальянской марки Tecnam, которые могут применять в переброске сил и средств и обнаружении лесных пожаров.