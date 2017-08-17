В Иркутской области готовы к учебному году уже 76% школ

В Иркутской области проверку к новому учебному году успешно прошли 76 школ. Об этом 17 августа 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра образования Валентину Перегудову. По её словам, выявленные замечания оперативно устраняются. В межведомственные комиссии по приёмке входят представители муниципалитетов, МЧС и МВД. Проходит ежедневный мониторинг и селекторные совещания. Пока не идёт приёмка 36 учреждений, так как там идут строительные работы или капремонт.

Помимо создания безопасных и комфортных условий для пребывания детей в образовательных организациях, министр обратила внимание на такие вопросы, как обеспечение детей учебниками и недопустимость принудительных финансовых сборов с родителей.

«Учебники по основным образовательным программам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов закупают школы на средства, выделяемые как из областного, так и из муниципального бюджетов. Решение о приобретении дополнительных учебных пособий, в том числе рабочих тетрадей, за счёт средств родителей может быть принято только по согласованию с ними. Исключительно на добровольной основе возможны родительские взносы в фонды школы, класса, участие родителей учеников в ремонтных или санитарно-гигиенических мероприятиях в образовательной организации», – подчеркнула Валентина Перегудова.