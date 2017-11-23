В Иркутской области ФСС вручит 21 автомобиль людям, пострадавшим на производстве

В Иркутске в начале декабря 2017 года 21 человек, пострадавший на производстве, получит автомобили от Иркутского регионального отделения ФСС РФ на сумму 11,2 млн рублей. Автомобиль Лада «Гранта» с автоматической коробкой передач подстроен специально под каждого пострадавшего, с учётом физических возможностей будущих владельцев, об этом сообщает 23 ноября пресс-служба ведомства.

Обеспечение транспортными средствами застрахованных людей, получивших инвалидность в результате производственных травм, является одним из видов страхового обеспечения, предусмотренного федеральным законом от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Стоит отметить, что автомобили могут получить только те пострадавшие, которым они рекомендованы по медицинским показаниям и при отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством. Автомобиль в первый же день переходит в собственность владельца, а через семь лет пострадавший может получить новый автомобиль. При этом прежняя машина остаётся в полном распоряжении человека. Кроме того, ФСС компенсирует часть расходов на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы. Капитальный ремонт машины фонд оплачивает один раз в течение всего срока эксплуатации в размере до 30% от стоимости машины. Но при серьёзном повреждении автомобиля в результате ДТП ремонт за счёт средств фонда и досрочной выдачи новой машины не происходит. У пострадавших также существует возможность самостоятельно приобрести автомобиль другой марки, в этом случае ФСС компенсирует часть расходов в пределах стоимости автомобиля, определённого в государственном контракте.

Всего в 2017 году Иркутское регионального отделение планирует выдать 37 автомобилей на общую сумму 19,7 млн рублей. Из них в июле этого года застрахованным людям с поражением функций нижних конечностей передали 16 автомобилей.