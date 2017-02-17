В Иркутской области достаточно лекарств для ВИЧ-инфицированных - Центр СПИД

Специалисты горячей линии по вопросам ВИЧ-инфекции отмечают увеличение звонков от пациентов Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, обеспокоенных возможным недостатком препаратов антиретровирусной терапии. Как 17 февраля 2017 года сообщила пресс-служба центра, это может быть связано с результатом проверки Росздравнадзора регионов, согласно которой в 20 регионах отмечается существенная нехватка препаратов в среднем по 3-5 наименованиям. СМИ сообщают, что в этих регионах запасы не превышают месячной потребности пациентов, состоящих на диспансерном учёте в связи с ВИЧ.

По словам главного врача иркутского Центра СПИД Юлии Плотниковой, в Прибайкалье вопрос нехватки препаратов остро не стоит. Более того, в нынешнем году запасов больше, чем в прошлом. «Мы не входим в двадцатку этих регионов, – объясняет Юлия Плотникова. – В 2016 году аукционы на закупку лекарств, жизненно необходимых для пациентов с положительным ВИЧ-статусом, прошли своевременно и позволили приобрести препараты антиретровирусной терапии не только для тех, кому они уже назначены по клиническим показаниям, но и для тех, кто начнёт принимать терапию в первом полугодии 2017 года».

Согласно опубликованной на сайте Центра СПИД информации, в настоящее время на АРВ-терапии в регионе находится более девяти тысяч человек. До лета лекарства назначат ещё около 600 пациентам, которым они к этому времени станут необходимы по медицинским показаниям, например, по иммунному статусу и вирусной нагрузке. Существующих запасов препаратов хватит на то, чтобы обеспечить ими всех нуждающихся минимум до конца мая.

В первой половине 2016 года запасов препаратов АРВТ в Иркутской области хватало на гораздо меньший срок. Часть лекарств, по словам врачей, предоставлялась пациентам сразу после поступления в Иркутскую область. Тем не менее, терапия доходила до пациентов своевременно и в нужных количествах и дозировках.

Медицинские работники призывают не беспокоиться по поводу нехватки препаратов, т.к. этой нехватки в Иркутской области нет. Ситуация с лекарственным обеспечением людей, живущих с ВИЧ в Прибайкалье, находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Иркутской области. В ноябре прошлого года по указанию министра Центр СПИД увеличил закупку жизненно необходимых препаратов для пациентов, используя средства дополнительного федерального бюджетного трансферта. Это помогло создать имеющийся сейчас запас медикаментов для лечения ВИЧ-инфекции.

В 2017 году в России реорганизована система обеспечения лекарственными препаратами людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Централизованной закупкой препаратов теперь будет заниматься Министерство здравоохранения РФ согласно заявкам региональных Центров СПИД. Составлять эти заявки будут исходя из медицинских показаний каждого пациента. Приобретённые за счёт средств федерального бюджета препараты будут оперативно доставляться на территории. Чтобы больные не чувствовали неудобств, в стране введён единый регистр пациентов. Он существенно упростит получение жизненно необходимых препаратов, например, при переезде в другой город.

Фото с сайта Центра СПИД.