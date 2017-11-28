В Иркутской области будут давать премии в сфере молодёжной политики в размере 50 тыс. рублей

С 2018 года Законодательное собрания Иркутской области будет присуждать премии в сфере молодёжной политики. С такой инициативой выступил председатель ЗС Сергей Брилка, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Премию в размере 50 тыс. рублей смогут получить молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Победители будут выбираться в десяти номинациях по пять человек в каждой: «Образование и наука», «Здравоохранение», «Физическая культура и спорт», «Социальная защита и волонтерство», «Культура и искусство», «Промышленность и строительство», «Сельское хозяйство», «Экология и охрана окружающей среды», «Поисковая и краеведческая работа», «Реализация на территории Иркутской области программ и проектов для детей и молодёжи».

Кандидаты должны быть участниками и лауреатами различных конкурсов, фестивалей, олимпиад или иметь личные достижения на профессиональном поприще, быть отмеченными за высокое профессиональное мастерство, добро­совестный и безупречный труд в различных областях социально-экономической жизни Иркутской области, за активную работу в общественных объединениях, творческих коллективах, активное участие в реализации государственной молодежной политики.

Ирина Синцова, рассказывая о том, каким образом будет проходить выдвижение кандидатов, сообщила, что ходатайство о награждении премией, которое должно быть представлено в Законодательное собрание до 1 апреля, может вноситься депутатами, комитетами и комиссиями ЗС, депутатами Молодежного парламента, муниципальных дум, а также общественными объединениями и некоммерческими организациями. Вручаться премия будет в День молодёжи 27 июня.

«Этот конкурс по премированию талантливых молодых людей в разных сферах станет еще одним шагом в той системной работе по формированию условий для развития активной, инициативной молодежи, которую ведет Законодательное собрание», – сказал Сергей Брилка. Спикер отметил, что эта премия направлена ещё и на закрепление перспективных молодых специалистов в регионе и на выявление кадрового резерва в регионе. Сергей Брилка также призвал молодых людей к активному участию в этом конкурсе. Со своей стороны, отметил председатель, Законодательное собрание предпримет максимум усилий, чтобы о выдвинутых кандидатах знала вся область. «Мы задействуем современные инструменты, такие как социальные сети, задействуем СМИ, чтобы широкая общественность также смогла принять участие в отборе кандидатов», - подчеркнул спикер.

Вопрос будет рассмотрен на сессии ЗС 29 ноября 2017 года.