В Иркутской области бесплатно летом отдохнут дети в трудной жизненной ситуации

Полную компенсацию стоимости путёвки в летний оздоровительный лагерь в 2017 году, как и в прошлом, получат в Иркутской области дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан на пресс-конференции 17 января 2017 года. Сама путёвка и проезд к месту отдыха и обратно оплачивается из областного бюджета.

Повышенное внимание уделят сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, им путёвки в летний оздоровительный лагерь предоставляются в первую очередь. Льгота предусмотрена также для детей с инвалидностью и детей, состоящих на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и в полиции. Что касается последней категории, в 2016 году около 80% таких детей отдохнули в летних лагерях и профильных оздоровительных учреждениях, а также получили возможность трудиться, отмечает Татьяна Плетан.