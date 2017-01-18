В Иркутской области бесплатно летом отдохнут дети в трудной жизненной ситуации

Источник: Байкал Инфо
18/01/2017 - 10:28

Полную компенсацию стоимости путёвки в летний оздоровительный лагерь в 2017 году, как и в прошлом, получат в Иркутской области дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан на пресс-конференции 17 января 2017 года. Сама путёвка и проезд к месту отдыха и обратно оплачивается из областного бюджета.

Повышенное внимание уделят сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, им путёвки в летний оздоровительный лагерь предоставляются в первую очередь. Льгота предусмотрена также для детей с инвалидностью и детей, состоящих на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и в полиции. Что касается последней категории, в 2016 году около 80% таких детей отдохнули в летних лагерях и профильных оздоровительных учреждениях, а также получили возможность трудиться, отмечает Татьяна Плетан.

  • Тулупова Галина
Метки: Общество,  опеки и попечительства Иркутской области, Иркутская область, Министерство социального развития, Плетан Татьяна, Соцзащита
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