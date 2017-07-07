В Иркутской области 36 сельских спортзала отремонтируют до конца октября 2017 года

До конца октября 2017 года отремонтируют 36 спортивных залов в сельских школах Иркутской области. Об этом 7 июля 2017 года сообщил пресс-служба Законодательного собрания региона по итогам совещания у председателя комитета по социально-культурному законодательству Ирины Синцовой, где подвели промежуточные итоги реализации проекта «Детский спорт». Напомним, в рамках проекта запланировано проведение реконструкций и капитальных ремонтов спортивных залов в сельских и деревенских школах.

Как отметила Ирина Синцова, из федерального бюджета Иркутской области на реализацию проекта выделено более 18 млн рублей, в областном бюджете изначально на это было запланировано 8,6 млн рублей. В связи с большим количеством заявок от муниципальных образований, при корректировке областного бюджета на июньской сессии ЗС эта сумма была увеличена до 35 млн рублей.

По информации министерства образования, все ремонтные работы будут завершены до конца октября. Лучше всего обстоят дела в Боханском и Нукутском районах, где уже приступили к работам, в Осинском и Усть-Удинском районах – контракты на стадии заключения. В остальных территориях документы находятся на экспертизе, в некоторых приступили к конкурсным процедурам. Как заметила Ирина Синцова, важной составляющей проекта является и условие по формированию школьных спортивных клубов. Как сообщил представитель министерства спорта Иркутской области, в областном бюджете предусмотрены средства на проведение в следующем учебном году спартакиады по 14 видам спорта среди школьных спортивных клубов. Ирина Синцова подчеркнула, что ход реализации проекта останется на контроле депутатского корпуса.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.