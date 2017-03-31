В Иркутском районе закрыли нелегальное производство жидкости с метанолом

Нелегальное производство стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола пресекли в посёлке Маркова Иркутского района силовые ведомства, сообщает 31 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Опасную для здоровья людей ядовитую жидкость разливали на одном из предприятий по изготовлению непищевой спиртосодержащей продукции. Сотрудники полиции изъяли более 2 тыс. пластиковых пятилитровых бутылок общим объемом свыше 10 тонн с жидкостью, задержали работников разливочного цеха.

А накануне сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку жидкости «Снежный барс» на одной из автомобильных моек в микрорайоне Первомайский в Иркутске, в ней нашли метиловый спирт. Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) в отношении индивидуального предпринимателя, поставившего на автомойку ядовитую жидкость.

Кроме того, в Иркутске был установлен адрес юридического лица, которому принадлежит цех по розливу стеклоомывающей жидкости «Снежный барс», там во время обыска нашли 92 бутылки стеклоомывающей жидкости, бухгалтерская документация, документы, подтверждающие закупку метанола. Уголовное дело возбуждено в отношении трех человек, в том числе директора цеха по розливу стеклоомывающей жидкости и начальника производства. Они задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Видео - пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области