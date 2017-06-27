В Иркутском районе волонтёры нашли заблудившуюся собирательницу черемши

В Иркутской области волонтёры нашли 60-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу, куда ушла за черемшой из своего дома в одном из садоводств по Голоустненскому тракту. Как сообщает 27 июня 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, родные женщины рассказали, что она потерялась 18 июня. Спасатели, полицейские и волонтёры искали её на протяжении восьми дней. Опытный волонтер-поисковик Сергей Утехин и его товарищ Леонид Дергунов 27 июня в очередной раз вернулись к дому пропавшей и вновь пошли в лес по ее возможному пути. «Уже через несколько часов ходьбы кругами вокруг дач, я вдруг наткнулся на женщину, которая лежала под ивой», - рассказал Леонид Дергунов.

Незамедлительно оказав женщине первую помощь, волонтёры вызвали МЧС и полицию. Спасатели эвакуировали пострадавшую из леса и передали прибывшей бригаде скорой помощи. По словам медиков, у женщины диагностировано общее истощение, но сейчас ее жизни ничего не угрожает.

«В высокой траве невероятно трудно обнаружить человека, который не подает каких-либо сигналов. Можно пройти в полутора метрах от него и не заметить», - заметил один из нашедших женщину волонтёров Сергей Утехин, который является жителем Москвы и в Иркутске находится в командировке.

В ближайшее время иркутская полиция наградит неравнодушных граждан, которые не щадя сил и времени бросаются на помощь ближнему.