В Иркутском районе установили камеры на самых аварийны участках Качугского тракта

В Иркутском районе установили комплексы автоматической фиксации правонарушений, которые способны выявлять автомобилистов, объезжающих пробки по обочине. Как 2 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, два комплекса «Скат» установили на одном из аварийных участков Качугского тракта, где с начала года произошло 13 ДТП, в которых один человек погиб и 15 получили ранения. Устройства размещены на 11 и 17 километрах дороги. Их возможности позволяют выявлять не только превышение скоростного режима, но и выезд на полосу встречного движения.

Всего на территории Иркутской области функционирует более 60 комплексов автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые зафиксировали с начала 2017 года более 400 тысяч нарушений. 41 комплекс предназначен для стационарного размещения, в том числе 27 в Иркутске. Перечень комплексов можно посмотреть на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.