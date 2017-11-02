В Иркутском районе установили камеры на самых аварийны участках Качугского тракта

Источник: Байкал Инфо
02/11/2017 - 14:25

В Иркутском районе установили комплексы автоматической фиксации правонарушений, которые способны выявлять автомобилистов, объезжающих пробки по обочине. Как 2 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, два комплекса «Скат» установили на одном из аварийных участков Качугского тракта, где с начала года произошло 13 ДТП, в которых один человек погиб и 15 получили ранения. Устройства размещены на 11 и 17 километрах дороги. Их возможности позволяют выявлять не только превышение скоростного режима, но и выезд на полосу встречного движения.

Всего на территории Иркутской области функционирует более 60 комплексов автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые зафиксировали с начала 2017 года более 400 тысяч нарушений. 41 комплекс предназначен для стационарного размещения, в том числе 27 в Иркутске. Перечень комплексов можно посмотреть на сайте ГУ МВД России по Иркутской области

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области. 

Метки: Общество, Безопасность, ГУ МВД России по Иркутской области, ДТП, Иркутск, Иркутский район
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