В Иркутском районе родители спрятали в выгребной яме чемодан с трупом сына

Чемодан со скелетированными останками пятилетнего мальчика найден в выгребной яме при одном из кафе в поселке Солнечный-1 в Иркутском районе 19 октября 2017 года. Страшную находку сделали хозяева кафе, когда готовили резервуар с нечистотами к санитарно-техническим работам. Как сообщает 24 октября 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в кратчайшие сроки правоохранители разыскали родителей ребёнка, подозреваемых в совершении преступления. Они пояснили следователям, что в вагончике на территории кафе в феврале 24-летняя мать в ходе ссоры толкнула сына, он упал и сильно ударился. Испугавшись последствий, родители спрятали тело мальчика в чемодан и бросили в выгребную яму.

По факту обнаружения тела ребёнка, которое направлено на судебно-медицинскую экспертизу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица). Мать мальчика задержали в Усолье-Сибирском, а её 32-летнего супруга, который в России находится нелегально, задержали в пос. Залари. Сейчас в семье воспитывается 5-месячный ребенок, которого на время следствия определили в детский дом. Ранее семья на учете в ПДН не состояла.