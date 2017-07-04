В Иркутском районе разыскивают водителя машины, сбившего насмерть человека

В Иркутском районе разыскивают водителя, который 4 июля 2017 года около 00:30 предположительно сбил человека насмерть. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, тело мужчины было обнаружено в районе 10 км трассы Р-258 «Байкал» на отвороте в микрорайон Луговое. Предварительно следователи выяснили, что наиболее вероятной причиной смерти человека мог стать наезд него транспортного средства. Предполагается, что автомобиль двигался со стороны города Шелехов в сторону города Иркутск. В настоящее время инспекторы ГИБДД устанавливают местонахождение гражданина, который находился за рулем в момент трагедии.

В свою очередь полиция призывает водителя добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего. ГИБДД обращается к свидетелям дорожно-транспортного происшествия с просьбой оказать помощь следственным органам и сообщить о себе в ближайшее подразделение полиции, либо позвонить по телефону «02» или воспользоваться телефоном доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8(3952)21-68-88 или позвонить в дежурную часть Управления ГИБДД по региону: 8(3952)21-27-99.

Фото из архива "Байкал Инфо".