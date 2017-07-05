В Иркутском районе пройдет третий международный фестиваль конного спорта среди инвалидов

Третий международный Байкальский фестиваль конного спорта среди людей с инвалидностью и чемпионат Сибири по конному спорту – паралимпийской выездке пройдёт в деревне Грановщина Иркутского района с 10 по 15 июля 2017 года. В соревнованиях примут участие команды из Забайкальского края, Бурятии, Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей, Латвийской Республики. Об этом 5 июля рассказала руководитель фонда Тихомировых, президент федерации конного спорта Иркутской области Ольга Тихомирова. Всего на соревнования зарегистрировано 43 спортсмена разного возраста, а вместе с тренерами и сопровождающими их будет около 80 человек, в том числе от Иркутской области - 12 человек, вместе с тренерами и сопровождающими - около 30.

Как рассказала главный судья соревнований Анастасия Тихомирова, организаторы фестиваля, в рамках которого пройдёт чемпионат Сибири, предоставят участникам выбрать лошадь уже на месте соревнований, так как у спортсменов нет возможности привезти своих. Каждый сможет подобрать лошадь, исходя из своей квалификации.

Ольга Тихомирова рассказала, что фестиваль конного спорта пройдёт по Паралимпийской и Специальной Олимпийской программам. Она также рассказала, что чемпионат Сибирского федерального округа впервые получил статус официального турнира. Поэтому на нем будут работать квалифицированная судейская коллегия и технический делегат федерации конного спорта России, чтобы контролировать соблюдение национальных и международных правил конного спорта. Судить соревнования будут не только иркутские судьи, но и приглашенные из Кемеровской области и Красноярского края.

«Когда мы начинали проводить фестиваль много лет назад, главной задачей была социальная адаптация людей с ограниченными возможностями, - сказала Ольга Тихомирова. - Сегодня можем с гордостью сказать, что в результате активного проведения соревнований, была мотивирована спортивная общественность, особенно Сибири, а также стало больше участников соревнований».

Для спортсменов организаторы фестиваля также подготовили культурно-развлекательную программу и поездку на Байкал. Перед закрытием соревнований пройдёт эстафета верхом на конях между двумя командами – участниками соревнований и сотрудниками правительства Иркутской области.

Как рассказал заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев, в этом году был создан оргкомитет для проведения фестиваля под руководством заместителя председателя правительства региона Валентины Вобликовой. В организации фестиваля также приняли участие губернатор Иркутской области, мэр и администрация Иркутска, коммерческие и некоммерческие организации.