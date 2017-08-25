В Иркутском районе полиция разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку

В Иркутском районе полиция разыскивает пропавшую Сысоеву Лилию Юрьевну, 2001 года рождения. Как сообщает 25 августа 2017 года пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне с заявлением обратилась жительница села Малое Голоустное, которая пояснила, что 22 августа ночью ушла из дома и до настоящего времени не вернулась ее 16-летняя дочь. Ранее девушка из дома не уходила.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 154 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые, рыжего цвета, до плеч, глаза голубые, нос прямой средний. Особые приметы отсутствуют. Была одета: кофта оранжевого цвета, жилетка с капюшоном серого цвета, черные брюки, туфли черного цвета. При себе имела сотовый телефон «Леново» черного цвета.

В отношении матери несовершеннолетней составлен административный протокол по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Граждан, видевших Сысоеву Лилию Юрьевну, полиция просит обращаться по телефонам: 8 3952 290085, 212626 (дежурная часть), 209352, 216464 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.