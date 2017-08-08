В Иркутском районе открывается горячая линия по выборам

Источник: Байкал Инфо
08/08/2017 - 15:05

С 11 августа 2017 года в Иркутском районе начнет работу горячая линия, посвящённая подготовке и проведению выборов глав и депутатов муниципальных образований. На вопросы о выборном процессе ответят специалисты администрации и территориально-избирательной комиссии Иркутского района по телефонам: 8 (3952) 718-019, 718-078 и 718-160.  

Муниципальные выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование стартует 6 сентября. На должности глав населённых пунктов в Иркутском районе претендуют 89 официально зарегистрированных кандидатов. В среднем на место главы поселения претендуют восемь человек, что является рекордным показателем по сравнению с выборами прошлых лет. На выборы депутатов местных дум выдвинулось 500 человек, из них 360 официально зарегистрированы.

Метки: Политика, Выборы-2017, Иркутский район
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