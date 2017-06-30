В Иркутском районе ищут участок для строительства мусоросортировочной станции

В Иркутском районе ищут земельный участок для строительства мусоросортировочной станции. Как 30 июня 2017 года сообщила пресс-служба пресс-службы регионального правительства со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, станция будет располагаться в районе Большереченского и Листвянского муниципальных образований, и иметь элементы переработки твёрдых коммунальных отходов и мусороперегрузочной станции. Предполагается, что мощность перегрузочных мусоросортировочных пунктов в этих муниципалитетах будет 20 тыс. куб.м в год.

По данным надзорных органов в сфере охраны окружающей среды, на территории Большереченского МО зарегистрировано две несанкционированных свалки площадью 1,5 га и объемом накопленных отходов 4,5 тыс. куб.м. В Листвянском МО находятся три свалки общей площадью 1,6 га и объемом отходов 40 тыс. куб.м. Администрации Иркутского района необходимо подготовить и направить в региональное министерство природы пакет документов для предоставления субсидий областного бюджета на софинансирование сбора, транспортирования и утилизации твердых коммунальных отходов.

Фото с сайта правительства Иркутской области.