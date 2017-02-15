В Иркутском музыкальном театре балет «Стойкий оловянный солдатик» станцуют дети

В Иркутском музыкальном театре им. Загурского 19 февраля 2017 года состоится премьера нового балета - "Стойкий оловянный солдатик" по мотивам сказки великого сказочника Андерсена. Уникальность новой постановки в том, что танцевать для зрителей будут дети - воспитанники детской балетной студии театра, сообщает пресс-служба. Под музыку Э. Грига юные артисты расскажут трогательную историю любви нежной балерины и храброго оловянного солдатика. Либретто, постановка и хореография лауреата международного и всероссийского конкурсов хореографов, главного балетмейстера театра Людмилы Цветковой.

Справка. Детская балетная студия при Иркутском музыкальном театре появилась в 1998 году. Первый набор составил 70 человек. Сегодня в балетной студии занимаются 100 воспитанников от 4 до 16 лет. Воспитанники принимают участие в спектаклях театра «Свадьба Кречинского», «Евгений Онегин», «12 стульев», в балете «Гранатовый браслет», в детских сказках «12 месяцев», «У Емели Новый год», «Волшебная лампа Аладдина», участвуют в конкурсах хореографического творчества в России и за рубежом. Руководство музыкального театра оказывает помощь и поддержку балетной студии, видя в ее учащихся своих будущих артистов. Одаренных воспитанников, выбравших для себя профессию артистов балета, направляют в лучшие хореографические училища страны. Долгое время директором студии была Наталья Варлашова, ныне проживающая в США, а художественным руководителем – ведущая солистка балета Мария Стрельченко. Сейчас студию возглавляет художественный руководитель Марина Демьяненко – бывшая солистка балета, педагог-репетитор балета театра.