В Иркутском контактном зоопарке родились 12 нутрий

Источник: Байкал Инфо
23/12/2016 - 15:51

В Иркутском детском контактом зоопарке накануне Нового 2017 года родились 12 нутрий. Как «Байкал Инфо» сообщил директор фонда «Иркутский ботанический сад» Иван Сизых, родившимся у семейной пары нутрий щенкам чуть больше двух недель. «Они отлично себя чувствуют. Питаются пока материнским молоком», – отметил он.

Нутрия или болотный бобр из отряда млекопитающих грызунов внешне напоминает большую крысу. Длина её тела составляет до 60 см, хвоста – до 45 см, весит нутрия 5 –12 кг. Телосложение у нутрии тяжелое: голова массивная, с непропорционально маленькими глазами и ушами, конечности относительно короткие. Морда тупая, с длинными вибриссами. Резцы ярко-оранжевого цвета. Нутрию возможно приручить и держать в качестве домашнего животного.

  • Трусова Галина
Метки: Общество, Животные, Иркутский детский контактный зоопарк, Сизых Иван, Иркутск
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