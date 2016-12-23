В Иркутском контактном зоопарке родились 12 нутрий

В Иркутском детском контактом зоопарке накануне Нового 2017 года родились 12 нутрий. Как «Байкал Инфо» сообщил директор фонда «Иркутский ботанический сад» Иван Сизых, родившимся у семейной пары нутрий щенкам чуть больше двух недель. «Они отлично себя чувствуют. Питаются пока материнским молоком», – отметил он.

Нутрия или болотный бобр из отряда млекопитающих грызунов внешне напоминает большую крысу. Длина её тела составляет до 60 см, хвоста – до 45 см, весит нутрия 5 –12 кг. Телосложение у нутрии тяжелое: голова массивная, с непропорционально маленькими глазами и ушами, конечности относительно короткие. Морда тупая, с длинными вибриссами. Резцы ярко-оранжевого цвета. Нутрию возможно приручить и держать в качестве домашнего животного.