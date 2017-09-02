В Иркутском кадетском корпусе отравились 20 воспитанников
В Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 2 сентября 2017 года поступила информация о 20 случаях гастроэнтерита среди воспитанников (12-14 лет) Иркутского кадетского корпуса. Как сообщает на официальном сайте, у заболевших отмечалась повышенная температура, тошнота, рвота.
Сейчас 12 детей госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу, остальные находятся под медицинским наблюдением. Состояние у заболевших средней и лёгкой степени тяжести.
По данному факту незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. В детском учреждении проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Организовано взаимодействие со всеми заинтересованными службами и ведомствами.
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