В Иркутском кадетском корпусе отравились 20 воспитанников

В Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 2 сентября 2017 года поступила информация о 20 случаях гастроэнтерита среди воспитанников (12-14 лет) Иркутского кадетского корпуса. Как сообщает на официальном сайте, у заболевших отмечалась повышенная температура, тошнота, рвота.

Сейчас 12 детей госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу, остальные находятся под медицинским наблюдением. Состояние у заболевших средней и лёгкой степени тяжести.

По данному факту незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. В детском учреждении проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Организовано взаимодействие со всеми заинтересованными службами и ведомствами.