В иркутских школах начнут преподавать финансовую грамотность

В трех учебных заведениях Иркутска в новом учебном году появятся уроки финансовой грамотности. Как 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба иркутского отделения Банка России, два апробации нового предмета выбраны школы №22 и №38, а также лицей №1. Решающую роль в выборе учреждений сыграли высокая заинтересованность и наличие опыта проведения уроков на разные экономические темы. Преподавать основы личной финансовой культуры будут в рамках дополнительно предмета с использованием учебно-методического комплекта «Основы финансовой грамотности». Специальное пособие для 9-11 классов было разработано по заказу и при участии Банка России.

«В современном мире человек должен получить знания о том, как пользоваться разнообразными финансовыми продуктами до того, как появятся навыки их использования. Это залог финансовой безопасности и качественной жизни в будущем», – отметил управляющий иркутским отделением Банка России Сергей Андреев.

Для обучения детей финансовой грамотности при участии Банка России в «Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» запущена программа подготовки тьюторов (методистов) и переподготовки учителей по финансовой грамотности. Записаться на программу можно на сайте: http://www.apkpro.ru/423.html.

Фото из архива "Байкал Инфо".