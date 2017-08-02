В Иркутске женщину сбила скорая помощь, которая везла попавшую в ДТП девочку

В Иркутске утром 2 августа 2017 года скорая помощь, которая везла попавшую в ДТП семилетнюю девочку в больницу, сбила на пешеходном переходе на ул. Маршала Конева женщину. Та тоже госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Около 9.00 в дежурную часть полиции по Шелеховскому району поступило сообщение о столкновении на участке автодороги Р-258 «Байкал» четырёх машин. Незамедлительно прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД предварительно установили, что на 50 км трассы водитель грузового автомобиля «Ниссан Атлас», ехавший в сторону Иркутска, не справился с управлением, столкнулся со встречно идущими иномарками. В результате ДТП различные травмы получил водитель и пассажир «Ниссана», а так же водитель и двое пассажиров одной из легковых автомашин (семилетняя девочка и десятилетний мальчик). Девочку направили в больницу для оказания ей срочной медицинской помощи.

Машина скорой помощи ехала со включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками, но водитель не смог затормозить перед внезапно вышедшей на пешеходный переход женщиной и наехал на неё. Находясь в ситуации крайней необходимости, машина сразу же повезла ребёнка в больницу, оставив на месте ДТП фельдшера, оказавшего квалифицированную неотложную помощь пострадавшей.

Госавтоинспекторы напоминают, что согласно правилам дорожного движения пешеходы обязаны пропускать машины с включенными проблесковыми маячкам и спецсигналом. В свою очередь, водителям экстренных служб необходимо проезжать, будучи уверенными в том, что им уступают дорогу.

Фото пресс-службы