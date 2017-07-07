В Иркутске женщина во время пьяной ссоры задушила мужа цепочкой от двери

В Иркутске 27-летняя женщина задушила 28-летнего мужа цепочкой от двери. Как 7 июля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тело мужчины с признаками удушения обнаружили 5 июля в одной из квартир дома, расположенного по улице Авиастроителей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска полиции задержали 27-летнюю супругу потерпевшего. Как рассказала женщина, преступление она совершила при совместном распитии спиртных напитков, когда между ними вспыхнула ссора. Женщина задушила своего мужа цепочкой от двери. Известно, что у семейной пары есть двое несовершеннолетних детей, в отношении которых они оба лишены родительских прав.

В настоящее время подозреваемая задержана, дает признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.